شكرا لقرائتكم خبر عن 14.6 % ارتفاعا في سعر سهم أرامكو منذ الطرح والان نبدء بالتفاصيل

أغلق سهم أرامكو السعودية ، أمس، متراجعا بنحو 2.78 % عند 36.70 ريال، وسط تداولات بلغت 69.2 مليون سهم، وبقيمة 2.6 مليار ريال، وذلك في الجلسة السادسة له منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365”، استنادا إلى بيانات «تداول»، وصلت مكاسب السهم في اليوم السادس لإدراجه إلى نحو 14.6%، مقارنة بسعر الإدراج في السوق الذي بلغ 32 ريالا.

وبلغ عدد الصفقات التي تمت على السهم نحو 44.808 صفقات، مقارنة بـ48.591 صفقة أول أمس، فيما بلغ إجمالي الصفقات التي تمت منذ بداية تداول السهم نحو 395.507 صفقات، وذلك لكمية الأسهم 805.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29.4 مليار ريال.

وانضمت أرامكو أمس الأربعاء إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة،، فيما قالت «إم إس سي آي»: إن إدراج أرامكو في مؤشراتها سيتم في مرحلة واحدة وسيقدر وزنها بـ 0.16 % في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، و6.03 % في مؤشر «MSCI» للسوق السعودي.

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وأغلق سهم أرامكو خلال جلسة الإثنين عند مستوى 38 ريالا، بارتفاع 2 %، وسط تداولات تجاوزت 87 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال. وأنهى سهم «أرامكو» جلسة الأحد عند مستوى 37.4 ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 1.99 تريليون دولار أو ما يعادل 7.48 تريليون ريال.

وتضمنت الجلسة الأولى 39.069 صفقة، بكمية أسهم متداولة بلغت نحو 24.422.270 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون ريال، فيما شملت الجلسة الثانية نحو 144.692 ألف صفقة بكمية أسهم متداولة تقدر بنحو 415 مليون سهم، وبقيمة 15.8 مليار ريال.

في حين بلغت في اليوم الثالث 63 ألف صفقة بكميات متداولة 81 مليون سهم بقيمة بلغت ما يقارب 3 مليارات ريال.وكان سهم الشركة سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.