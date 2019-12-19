شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» و«الرياض» يتفقان على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة الاندماج والان نبدء بالتفاصيل
كما يؤكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميًا من خلال تنفيذ إستراتيجيته للنمو المستدام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميّزة لعملائه، وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.
ويود مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن يقدم شكره لبنك الرياض، وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأهلي» و«الرياض» يتفقان على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.