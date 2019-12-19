شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يمنح عملاءه فرصة ربح مليون ميل من مكافآت الفرسان والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك تأكيدا لحرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صُمّمت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره مكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد، وتمنحهم شعورا بالتميّز والرفاهية.
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