شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا ريال قيمة قروض «التنمية الزراعية» خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي عقد بمقر الصندوق برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1441 /‏1442هـ 2020م، فيما اعتمد عددا من القروض بقيمة بلغت أكثر من 271 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1440/‏ 1441هـ 2019م، حوالي ملياري ريال.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي: إن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت دور الصندوق التنموي من خلال تخصيص محفظة تمويلية بقيمة ثلاثة مليارات ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الإستراتيجية في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية 2030، إضافة إلى زيادة كفاءة تقنية المعلومات بإطلاق عدد من المشاريع والخدمات الإلكترونية، ومنتجات تمويلية جديدة.

وأضاف إن المشروعات الموافق على تمويلها تنوعت بين الاستثمار في مشروعات الدواجن (اللاحم)، والبيوت المحمية، ومستودعات تبريد لحفظ منتجات المحاصيل الزراعية لدعم التسويق الزراعي، وإنتاج اللحوم الحمراء، وقروض تشغيلية للاستزراع السمكي، وإنتاج الحليب، وأعيان زراعية متنوعة أخرى لصغار المزارعين والمربين والصيادين، وغطت تلك القروض عدة مناطق في المملكة. كما أقر المجلس تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والأعلاف الخضراء والحبوب والبذور الزيتية بتكاليف استثمارية قدرها 158 مليون ريال، وذلك كثاني قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب إستراتيجية الأمن الغذائي.

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وأشار السهلي إلى أن المجلس ناقش مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.

واستعرض اجتماع الصندوق تقرير الأداء العام حتى نهاية شهــر نوفمبر الماضي، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي، حيث عبر المجلس عن ارتياحه لما تحقق خلال هذا العام، مع أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف العامة مع انطلاقة إستراتيجية الصندوق 2020 -2025 م.

وقال السهلي: إن الصندوق قدم منذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384 /‏1385هـ وحتى العام المالي 1440 /‏1441هـ قروضا تمويلية تجاوزت قيمتها الإجمالية 51 مليار ريال شملت مجالات زراعية مختلفة، ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي والذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.