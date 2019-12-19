شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد نمو المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، إذ خفف الإعلان عن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5% إلى 65.77 دولار للبرميل، وكان الخام العالمي كسب 1.2% ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 60.51 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 452 مليونا، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.
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