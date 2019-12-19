شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق العقود يقلص الخلافات العمالية ويضمن الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، إبراهيم المرزوق، أهمية تمتع العامل وصاحب العمل بالثقافة العمالية؛ ليعرف كل طرف ما عليه من واجبات وما له من حقوق، لا سيما في عقد العمل وآليات استمراره أو إنهائه؛ مما يحد من الخلافات العمالية، مطالبا بتوثيق العقد على منصة الوزارة للحد من الخلافات العمالية.

وقال المرزوق خلال لقاء الثلاثاء الشهري، بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، إن العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل يحتوي على المعلومات الشخصية والمدة ونوع العمل.

ولفت إلى أن العقد يمكن أن يأتي محدد المدة يتجدد تلقائيًا باتفاق الطرفين، ولكن إذا ما تم تجديده لثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه، فإن النظام يقر بتحوله إلى عقد غير محدد المدة، موضحا أن العقد يستمر باتفاق الطرفين وينتهي باتفاقهما على أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوبا، فيما أن العقد يفقد سمته الإلزامية في حالات عدة منها: انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بلوغ العامل سن التقاعد حسب مقتضيات وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أو في حال الإغلاق النهائي للمنشأة، أو إنهاء النشاط.

وأشار إلى أن المتضرر من إنهاء العقد يحصل على تعويض مالي في حال تم الإنهاء دون وجود سبب مشروع، ويتمثل ذلك في دفع أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددا، على ألا يقل التعويض المشار إليه هنا عن أجر العامل لمدة شهرين.

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وأوضح أن العقد يمكن أن يفسخ بدون أي مكافأة في حالات معينة أوردتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منها: إذا كان العامل تحت التجربة، أو في حال الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يوما متفرقة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما في الحالة الأولى، أو انقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، بالإضافة إلى ثبوت مخالفات استغلال المنصب، أو مخالفة الأمانة، أو اللجوء للتزوير، أو إفشاء أسرار العمل، أو القيام بأعمال يقصد بها إلحاق خسارة بالمنشأة.

ولفت إلى أن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، أو إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والإهانة وغير ذلك..

وشدد على أن الأنظمة تؤكد وجوب إبلاغ الطرف الآخر بمسألة الرغبة في إنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة لغيره.. موضحا أن هذا الإشعار إذا كان من صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيّب مدة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو ثماني ساعات (مدفوعة الأجر في الحالتين)، للبحث عن عمل آخر.