شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق المرحلة الـ 14 من برنامج حماية الأجور أول فبراير والان نبدء بالتفاصيل

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميًا في مرحلته الـ 14 ابتداء من 1 فبراير 2020م، حيث سيتم تطبيقه على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملا.

ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين ووافدين)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

يذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.