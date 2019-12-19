شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 6.6 مليار ريال أرباحا على مساهمي «سابك» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 6.6 مليار ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 3 مليارات ريال، وبحصة السهم من التوزيع 2.20 ريال لكل سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.
وأفادت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
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