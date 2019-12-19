شكرا لقرائتكم خبر عن 331.5 مليار ريال مدفوعات «سداد» بنهاية الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام «سداد»، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن ارتفاع إجمالي عدد الفواتير المسددة خلال الـ 9 أشهر الماضية، بنسبة 11.13% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغ عدد العمليات فيها 178.87 مليون فاتورة، في حين نمت بنسبة 23.6% في إجمالي قيمة المدفوعات، حيث بلغ إجمالي قيمة فواتير نظام سداد في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018، 268.07 مليار ريال. وسجل عدد المشاركين في نظام «المفوترون» نحو 146 جهة حكومية وخاصة، أوجدها نظام «سداد» لتقديم حلول التسديد الإلكتروني للمشتركين وإيجاد بيئة تنافسية واستلام المستحقات المالية من العملاء بطريقة سهلة وعبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة العملاء لتلك الجهات.
وأشار التقرير إلى استحواذ قطاعي الخدمات الحكومية والاتصالات على نسبة 91.6% من إجمالي المبالغ المدفوعة عبر النظام خلال الـ 9 أشهر، تصدرتها الخدمات الحكومية بإجمالي 233.2 مليار ريال بعدد فواتير أكثر من 55 مليون عملية وبنسبة 70.3% من قيمة مدفوعات النظام، في حين حل قطاع التأمين ثانيا بنسبة 21.3% من قيمة فواتير النظام وبقيمة 70.6 مليار ريال وبعدد فواتير بلغت 126 مليون عملية.
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