شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.43 نقطة، بزيادة 0.7% وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.78%. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس مرتفعا 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

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