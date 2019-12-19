شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب.. والبلاديوم يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب أمس الأول الثلاثاء بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عززت شهية المستثمرين للمخاطرة وغطت على شكوك مستمرة بشأن التجارة بين أمريكا والصين، بينما تراجع البلاديوم بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا قرب 2000 دولار للأوقية.

وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1475.30 دولار للأوقية بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة، واستقرت العقود الأمريكية للذهب في معظمها لتبلغ عند التسوية 1480.60 دولار للأوقية.

وقال البنك المركزي الأمريكي إن إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما بأكثر من المتوقع في نوفمبر، وهو ما أبقى بورصة وول ستريت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

والمستثمرون حريصون على معرفة المزيد بشأن الاتفاق التجاري الأولي المبرم بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

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وقال مستشار بارز بالبيت الأبيض أمس الأول إن اتفاق «المرحلة واحد» للتجارة مع الصين «مكتمل تماما». لكن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا، إذ أكدوا أن النزاع التجاري لم تتم تسويته بالكامل.

وحقق الذهب، الذي يُعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، مكاسب بنحو 15% منذ بداية العام الجاري مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية المستمرة منذ 17 شهرا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.4% إلى 1949.96 دولار للأوقية متراجعا من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وقد يشهد الطلب على المعدن، الذي يستخدم في تصنيع محفزات العادم بالسيارات، قفزة في الطلب بسبب قيود صارمة على انبعاثات الكربون حول العالم.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 927.22 دولار للأوقية بينما انخفضت الفضة 0.26% إلى 16.98 دولار للأوقية.