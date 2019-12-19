شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": التركيز على سحب الأراضى غير المستغلة وإعادة طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة، بتركيز جهودها لسحب الأراضى غير المستغلة فى بعض المناطق الصناعية، فى إطار خطة الهيئة لإعادة طرح الأراضى غير المستغلة، ووضعها على خريطة الأراضى الصناعية الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تقوم بتوجيه إنذار للمستثمر غير الجاد، وإذا التزم بما جاء فى كراسة الشروط التى على أساسها قام بالحصول على الأرض فإن الهيئة لا تقوم بسحبها، مشيرا إلى أن الهيئة أقرت ضوابط عدة لمواجهة ظاهرة تصقيع الأراضى الصناعية.

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وأشار المصدر ، إلى سحب أى قطعة أرض غير مستغلة ولم يلتزم أصحابها بإثبات الجدية وفقا لبنود كراسة شروط الطرح، وأبرزها الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، وعدم التصرف بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من تشغيل المصنع.

وأوضح المصدر ، أن المستثمر غير الجاد إذا لم يلتزم بالجدول زمنى لاستغلال الأرض والتعامل عليها خلال فترة من 6 إلى 18 شهر، سيتم سحب الأرض حالة عدم توفيق أوضاعها، وإعادة طرحها مرة أخرى، ولابد من اثبات الجدية على الأرض خلال 6 أشهر من استلامها.