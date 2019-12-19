شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغزل : دمج الشركات لن يؤثر على مزايا العاملين والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم العاملون بعدد من شركات الاقطان التى سيتم دمجها بشكاوى لعدة جهات ، للتضرر من الدمج والنقل لاماكن بعيدة عن سكنهم ، لافتين أن الدمج يؤثر سلبا على تاريخ الشركات وايراداتها.
أضاف مصطفى ل" الخليج 365 " أن الهدف من الدمج هو خلق كيان واحد في 30 يونيو 2020 (حليج وتجاره وتصدير وكبس)،لافتا أنه لن يضار اي عامل او موظف جراء ذلك.
أوضح أن الخطة سبق الموافقة عليها من جميع الجهات المسؤله بهدف تطوير الشركات .
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