شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغزل : دمج الشركات لن يؤثر على مزايا العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد مصطفى ، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، انه تم التأكيد على إدارات الشركات التى سيتم دمجها ، بعدم المساس بأي مستحقات أو مزايا عينيه للعاملين بالشركات المندمجة فيها.

وتقدم العاملون بعدد من شركات الاقطان التى سيتم دمجها بشكاوى لعدة جهات ، للتضرر من الدمج والنقل لاماكن بعيدة عن سكنهم ، لافتين أن الدمج يؤثر سلبا على تاريخ الشركات وايراداتها.

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أضاف مصطفى ل" الخليج 365 " أن الهدف من الدمج هو خلق كيان واحد في 30 يونيو 2020 (حليج وتجاره وتصدير وكبس)،لافتا أنه لن يضار اي عامل او موظف جراء ذلك.

أوضح أن الخطة سبق الموافقة عليها من جميع الجهات المسؤله بهدف تطوير الشركات .