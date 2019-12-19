شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في ختام التعاملات..و"ناسداك" يحقق إغلاقاً قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع توجه الأنظار نحو جلسة التصويت التاريخية التي يعقدها الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن "ناسداك" تمكن من تحقيق أعلى مستوى جديد.



وسيصوت مجلس النواب على اتهامات ربما تؤدي إلى عزل الرئيس "دونالد ترامب" من منصبه حيث يرى الديمقراطيون الذين يتمتعون بأغلبية المقاعد أن "ترامب" أساء استغلال سلطاته من خلال الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع أحد المرشحين المنافسين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلق الرئئيس "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" على هذا الحدث ساخراً: "هل تظنون حقا أني سأعزل اليوم، لا تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون، فإنني لم أرتكب أي خطأ".



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بسنت واحد فقط وأغلق عند 60.93 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.

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أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.1% وأغلق عند 66.17 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 28239 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28323 نقطة وأقل مستوى عند 28239 نقطة.



وارتفع "برنت" بأقل من 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 8827 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8848 نقطة وأقل مستوى عند 8820 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة مغلقا عند 3191 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3198 نقطة وأقل مستوى عند 3191 نقطة.