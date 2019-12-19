شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تنخفض من أعلى مستوى في نحو 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات الأربعاء من أعلى مستوى سجلته في ستة أشهر في جلسة الثلاثاء حيث تعرضت لأنشطة جني أرباح من جانب المستثمرين بعد استيعاب الاتفاق التجاري الجزئي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين.



هذا، وكانت أسواق السلع قد تلقت دعما في الآونة الأخيرة من إعلان التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي يدعم بدوره الطلب عليها.



وتوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تنفيذ الصين مشتريات بقيمة خمسين مليار دولار على السلع الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة، بينما توقع مستشاره الاقتصادي "لاري كودلو" شراء بكين سلعا زراعية بقيمة أربعين مليار دولار على مدار عامين.



وفي ختام تعاملات الأربعاء، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% وأغلقت عند 5.51 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية الاستراتيجية أعلى سعر اليوم عند 5.57 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.48 دولار.