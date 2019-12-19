شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع طفيف متأثرةً بصعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء على نحو هامشي متأثرة بصعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بالتزامن مع انتظار نتائج جلسة تصويت الكونجرس الأمريكي على قرار تاريخي.



ويعقد الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي حاليا جلسة تاريخية سيتم خلال التصويت على اتهامات موجهة ضد الرئيس "دونالد ترامب" ومن الممكن أن تؤدي إلى عزله من منصبه.



ويرى الديمقراطيون بقيادة "نانسي بيلوسي" أن "ترامب" أساء استغلال سلطته عندما ضغط على نظيره الأوكراني "زيلنسكي" من أجل فتح "كييف" تحقيقات مع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" وابنه "هانتر" في قضايا فساد محتمل.

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وسخر "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" من هذه الجلسة قائلا لمتابعيه: "هل تعتقدون حقا إنني سأعزل اليوم".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 17.049 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.125 دولار وأقل سعر عند 16.935 دولار.