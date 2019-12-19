شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يحقق أعلى مستوى قياسي على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم وأغلق عند أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق متجاوزا مستوياته القياسية التي سجلها سابقاً.



وأشار محللون في وقت سابق هذا الأسبوع إلى توقعاتهم بزيادة "تسلا" وتيرة الإنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية الأمر الذي يعزز أعمالها ويزيد إيراداتها.



وقفز سهم "تسلا" بنحو 60% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وهي ستكون أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2018، لكن على مدار العام الجاري بوجه عام، حقق السهم مكاسب بنسبة 18%.

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وكان أعلى مستوى قياسي سابق سجله سهم "تسلا" في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول عام 2017 عند 385 دولار، لكنه اليوم تجاوز حاجز 390 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



وأكد المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" على أن الشركة تسرع الخطى في توسيع أنشطتها وكشفت مؤخراً عن شاحنتها الكهربائية المصفحة كما تعمل على تطوير سيارة "موديل واي" الجديدة مع استمرار تحقيق مبيعات قوية من سيارات "موديل إس" و"موديل إكس" و"موديل 3.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.7% إلى 393.1 دولار، وهو الإغلاق الأعلى على الإطلاق، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 395.2 دولار وأقل سعر عند 380.5 دولار.