شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يرتفع رغم استمرار الإقبال على خدمة "ديزني بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من استمرار الإقبال من جانب الملايين على خدمة "ديزني بلس" الجديدة التي طرحتها "والت ديزني" في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.



ويرى محللون أن "نتفليكس" نجحت في جذب المزيد من المشتركين بتنويع محتواها من أفلام سينمائية وعروض تلفزيونية حصرية وسط منافسة شرسة مع "آبل" بخدمتها "تي في بلس" و"والت ديزني "ديزني بلس".

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وأجرى محللو "بنك أوف أميريكا" استطلاع رأي شارك فيه أكثر من مستهلك أمريكي بعد طرح "ديزني بلس" في الشهر الماضي.



وأظهرت النتائج أن عددا كبيرا من المشاركين في المسح أعربوا عن استمرار تفضيلهم لعروض "نتفليكس" ومحتواها حتى في ظل تواجد "ديزني بلس" الأقل سعراً وأيضا "تي في بلس".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" (NFLX) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 321.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 325.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 315.6 دولار.