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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي متأثرة بتجدد عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويرى محللون بنك "جيه بي مورجان تشيس" أن توقعاته تشير إلى إمكانية تنفيذ "بريكست" ربما عام 2021، كما أن الاحتمالات زادت إلى 25% بإمكانية الخروج دون اتفاق.
ومن جانبها، ترى رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير" أن خروج المملكة المتحدة من التكتل دون اتفاق في جعبتها سيضر اقتصاد بريطانيا أكثر من بروكسل.
وكان حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قد فاز بأغلبية مقاعد البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي مشيرا إلى أن أولوية أجندة حكومته القادمة تنفيذ "بريكست".
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 2.2%.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3082، وسجل أعلى سعر عند 1.3136 وأقل سعر عند 1.3061.
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