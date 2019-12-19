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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض قليلاً بضغطٍ من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط ترقب عن كثب لجلسة التصويت التاريخيةة لمجلس النواب الأمريكي.
ويخطط الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي لتوجيه اتهامات رسمية ومباشرة للرئيس "دونالد ترامب" تتعلق باستغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس نفسه.
ويرى الديمقراطيون أن "ترامب" أساس استغلال سلطاته عندما ضغط على نظيره الأوكراني "فولديمير زيلنسكي" لفتح تحقيقات مع المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة "جو بايدن" - الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.1% إلى 1478.70 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1484.6 دولار وأقل سعر عند 1474.3 دولار.
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