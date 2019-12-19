«غرفة الشارقة» تُعرف بتحديثات تصدير المواد الغذائية إلى السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس لقاء عمل موسعاً مع ممثلي القطاع الصناعي في إمارة الشارقة، وذلك استكمالاً لبرنامج عملها السنوي للعام الجاري، وفي إطار حرصها على التواصل مع أعضائها وشركائها، من خلال عقد لقاءات مباشرة تتيح فرص التباحث والتحاور حول كيفية الاستفادة من إمكانيات وخدمات الغرفة، وآليات العمل لتقديم التسهيلات التي تسمح لأصحاب المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بتعزيز نجاح هذه المشاريع وتوسيع صادراتها وتذليل العقبات التي تمكن من نمو هذا الاستثمار.

شهد اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، تنظيم ورشة عمل حول تصدير المواد الغذائية المجمدة والمصدرة إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قدمها سمير مخلص مدير منفذ الباطحة التابع للهيئة، كما تم خلال اللقاء استعراض واقع القطاع الصناعي في إمارة الشارقة، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع والطرق الكفيلة بتجويد أدائه، باعتباره شريكاً رئيسياً مع الغرفة لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.

التنسيق والعمل المشترك

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، على أهمية تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والنهوض بالشركات، من خلال العديد من المبادرات التي تتبناها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص، مثمناً مبادرة هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، الرامية إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين الخاصة بإجراءات تصدير المواد الغذائية بكل فئاتها إلى السعودية، حرصاً منهم على تعريف مجتمع الأعمال المحلي بتلك الإجراءات وأحدث الأنظمة المعتمدة لديهم، لافتاً إلى أن مشاركة الجانب السعودي تؤكد على تواصل التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاع الاقتصادي، وأثره في تنمية الحركة التجارية، فضلاً عن توطيد العلاقات والفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عامة، ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

ولفت العوضي إلى أن «غرفة الشارقة»، نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات في إطار التزامها الدائم بالتفاعل ومتابعة مقترحات أعضاء اللجان التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، والتي تركزت حول رفع كفاءة وجودة المنتجات وخدمات المنشآت الصناعية بالشارقة، وأيضاً تعزيز صادراتها إلى أسواق كبرى نظراً لأهمية قطاع التصدير ومساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن تلك المبادرات قد تجسدت في تنظيم البعثات التجارية والمعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية بالغرفة، بالإضافة إلى الورش التعريفية والتدريبية التي تنظمها الغرفة وفقاً لخطتها الاستراتيجية، لإطلاع ممثلي القطاع على أفضل الممارسات والأنظمة والقوانين المعتمدة في قطاع الصناعة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

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اشتراطات التصدير

وقال سمير مخلص إن الحملة التي تسوقها جهات مبرمجة على وسائل التواصل الاجتماعي على بعض المنتجات الإماراتية هي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وعرف خلال ورشة العمل بأهم اشتراطات الاستيراد والتصدير والأنظمة واللوائح والمواصفات الخليجية ونظام تسجيل واعتماد المنشأة، كما تضمنت الورشة تعريف الأعضاء بالمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية إلى السعودية، وذلك لتفادي أي عوائق أو خسائر مادية جراء رفض الشحنات على المنافذ.2800 وحدة صناعية

وقدم لالو صامونيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة بالغرفة، عرضاً موجزاً عن واقع القطاع الصناعي في إمارة الشارقة كشف خلاله أن هذا القطاع هو الأكبر بين مختلف إمارات الدولة، حيث يشكل ما نسبته 40% من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية، إلى جانب تواجد 19 منطقة صناعية، وثلاث مناطق حرة، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة.

دعم الصادرات

كما استعرضت مها الزرعوني تنفيذي أول بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، طبيعة نشاط المركز ودوره في دعم الصادرات المحلية واكتشاف أسواق جديدة للمنشآت الصناعية الإنتاجية، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها المركز لأعضائه خاصة والمنشآت الاقتصادية بالدولة عامة، وآليات التسويق والترويج للمنتجات الصناعية والخدمات الاستشارية والمساندة المختلفة الأخرى من إحصائيات وبيانات بالإضافة إلى إسهاماته في تنظيم فعاليات اقتصادية والمشاركة في المعارض التي تدعم برامج المركز في بناء علاقات مع جهات إقليمية ودولية. واختتم اللقاء بعقد جلسات نقاش مفتوحة فتح بها باب الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية إلىالسعودية، وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين المعنيين من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.