شكرا لقرائتكم خبر عن «استثمار أجنبي» يتملّك 3% في «أبوظبي الأول» بـ 4.86 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قادت الأسهم القيادية ارتفاعات المؤشرات العامة، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف الشهر، وخاصة مؤشر سوق دبي المالي، الذي ارتفع 1.05% إلى 2787.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، 0.72% إلى 5095.23 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة في السوقين نحو 5.32 مليار درهم، منها سيولة خاصة تتضمن 4 صفقات على سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 4.86 مليار درهم، فيما وصلت الكميات المتداولة في السوقين إلى نحو 562.89 مليون سهم. وشهد سوق أبوظبي سيولة بنحو 5.06 مليار درهم، بتداول 370.47 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي المالي 261.5 مليون درهم، بتداول 192.2 مليون سهم.

أعلى ارتفاع يومي

سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى ارتفاع يومي خلال شهر تقريباً، بعدما صعد أمس، بنسبة 1.05%، بنحو 28.99 نقطة، ليغلق عند مستوى 2787.38 نقطة، مدعوماً بشكل رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وقفز مؤشر العقار 1.62%، وسط صعود سهم «إعمار العقارية» 1.98% إلى 4.13 درهم، ليتصدر تداولات السوق بنحو 57.8 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 4.36% إلى 3.83 درهم، بتداول 25.4 مليون درهم، وانتقل الارتفاع إلى سهم «داماك» الذي أغلق عند 0.825 درهم، بارتفاع 1.73%، فيما تراجع «أرابتك» 1.44% إلى 1.37 درهم. وارتفع مؤشر البنوك 0.74%، بدعم من سهمين قياديين؛ حيث صعد «الإمارات دبي الوطني» 1.18% إلى 12.9 درهم، بتداول 27.64 مليون درهم، فيما سجل «دبي الإسلامي» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.36% إلى 5.5 درهم، بتداول 38.7 مليون درهم. واستمر صعود سهم «أملاك» ليرتفع بنسبة 2.01% إلى 0.508 درهم، بتداول 11.7 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «دبي للاستثمار» بنسبة 1.56% إلى 1.3 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 0.83% إلى 0.973 درهم.

وارتفع سهم «أرامكس» 1.96% إلى 3.65 درهم، بتداول 15.2 مليون درهم، كما ارتفع «العربية للطيران» بنسبة 1.34% إلى 1.51 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، مما ساهم في صعود مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.51%. وسجل مؤشر التأمين، تراجعاً بنسبة 1.12%، مع تراجع «سلامة» 2.33% إلى 0.586 درهم.

36 نقطة لأبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.72%، مضيفاً 36.25 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 5095.23 نقطة، وسط أداء قوي من مؤشر البنوك الذي ارتفع 1.05% والاستثمار والخدمات المالية 1.41% والعقار 0.99%؛ وذلك على الرغم من تراجع السلع 2.29%.

وجاء الدعم الأكبر من قطاع البنوك، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.19% إلى 15.26 درهم، بتداول 58.2 مليون درهم، كما تم تنفيذ 4 صفقات كبرى على السهم ضمن الصفقات الكبيرة، تتضمن 322.34 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.86 مليار درهم، مما رفع إجمالي التداولات على السهم إلى نحو 4.92 مليار درهم، بتداول 326.2 مليار سهم.

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وشمل الارتفاع في القطاع البنكي، سهم «أبوظبي التجاري» بارتفاع 1.03% إلى 7.85 درهم، بتداول 28.8 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.56% إلى 5.4 درهم.

وسجل سهم «اتصالات» ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.12% إلى 16.7 درهم، بتداول 34.2 مليون درهم.

وفي القطاع العقاري، ارتفع سهم «الدار العقارية» 0.93% إلى 2.18 درهم، بتداول 13.08 مليون درهم، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.9% إلى 0.429 درهم. وفي الاستثمار، ارتفع سهم «الواحة كابيتال» 1.1% إلى 0.915 درهم، فيما قفز سهم «إشراق» 2.36% إلى 0.347 درهم، بتداول 1.6 مليون درهم.

وارتفع سهم «طاقة» وحيداً في قطاع الطاقة، بنسبة 8.31% إلى 0.639 درهم، بينما تراجع «أبوظبي للتوزيع» 2.03% إلى 2.9 درهم، و«دانة غاز» 0.32% إلى 0.934 درهم. وفي قطاع السلع، تراجع سهم «العالمية القابضة» 3.07% إلى 6 دراهم، بتداول 9.65 مليون درهم.

المستثمرون الأجانب

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، مسجلين محصلة شرائية بقيمة 4.93 مليار درهم، منها 4.9 مليار درهم في أبوظبي مع احتساب صفقة «أبوظبي الأول» الخاصة، وسجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 30 مليون درهم في دبي.

وبلغت مشتريات الأجانب غير العرب في السوقين نحو 5.07 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 139 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة بيعية في السوقين بقيمة 4.93 مليار درهم، منها 4.89 مليار درهم في أبوظبي، و35.1 مليون درهم في دبي.

وسجل الخليجيون، محصلة بيع في أبوظبي بنحو 300 ألف درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 7.2 مليون درهم. وفي المقابل، سجل العرب، محصلة بيع في أبوظبي بنحو 1.28 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 2.1 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات في سوق أبوظبي نحو الشراء، مسجلة محصلة شرائية قوية بقيمة 4.9 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 5.03 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 135 مليون درهم.

وفي سوق دبي، سجلت المؤسسات، محصلة شراء بقيمة نصف مليون درهم.