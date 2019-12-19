«إيكيا» تدشن أكبر متاجرها في دبي على مساحة 35.500 متر مربع

احتفلت «إيكيا»، أمس بافتتاح أكبر متاجرها في دبي وثالث متجر بالحجم الكامل في الإمارات في منطقة جبل علي. وشهد الافتتاح إقبالاً كبيراً من عشاق العلامة ممن توافدوا لحضور هذا اليوم المميز. ويأتي افتتاح المتجر الجديد تماشياً مع رؤية «إيكيا» الرامية إلى تقديم أسلوب حياة أفضل وأكثر راحة للعملاء وتلبية احتياجات المجتمعات المجاورة مثل جبل علي والفرجان ودبي مارينا والمجتمعات القريبة الأخرى.

يقع المتجر الجديد، الذي بدأ باستقبال العملاء بنفس اليوم، في «فستيفال بلازا»، أحدث مشاريع المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم بمنطقة دبي الجنوب، ويمتد على مساحة 35.500 متر مربع، خصصت العلامة منها مساحة 5 آلاف متر مربع لتدريب الموظفين. كما يحتضن المتجر الجديد أيضاً أطول برج يحمل اسم «إيكيا» في العالم.

وافتتح المتجر الجديد بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «الفطيم»؛ وجون أبراهامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنتر إيكيا غروب»؛ وكارل مورنر، نائب سفير مملكة السويد لدى الإمارات ؛ بالإضافة إلى مجموعة من كبار الضيوف والعملاء الذي حضروا للمشاركة في افتتاح المتجر، ليكونوا من أول عملائه.

وقال فينود جايان، المدير العام ل«إيكيا» في الإمارات ومصر وعمان: «تلتزم «ايكيا» بتحقيق أثرٍ إيجابي على الفرد والمجتمع والكوكب ككل عبر ترسيخ نمط حياة مستدام وجذاب ومتاح للجميع. وتشارك«إيكيا» سكان دولة الإمارات شغفهم بالعيش في منازل جميلة تعبر عن لمستهم الخاصة، وتقدم لهم عبر متجرها الجديد تجربة تسوق ممتعة ومتاحة للجميع وخاصةً سكان منطقة دبي الجنوب والتجمعات المجاورة. وسيرسم «إيكيا» جبل علي بصمة جديدة ومميزة في سوق الإمارات، حيث سيحمل عشّاق العلامة برحلة تسوّق فريدة تزوّدهم بأفضل الأفكار المبتكرة في القطاع».

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ويوفر تصميم المنزل المتكامل في المتجر الجديد للعملاء حلولاً مبتكرة تناسب المساحات الصغيرة؛ إذ يعرض للعملاء كيفية الاستفادة من المساحات المتوفرة واعتماد أنماط الحياة الذكية في السكن بكل سهولة.

وستزود اللافتات الرقمية وأجهزة العرض والإسقاط الضوئي المثبتة والمنتشرة في جميع أرجاء صالة العرض، العملاء بمعلومات كافية حول منتجات المتجر المتوفرة، إلى جانب إرشادهم وتوجيههم في أروقة المتجر ما يضمن عيشهم تجربة تسوق معززة وفريدة. كما تم تثبيت نحو 16 جهاز عرض في أرجاء المتجر، ليتيح للعملاء تصوّر الشكل الذي ستبدو عليه المنتجات في منازلهم بكل سهولة.

ويقدم المتجر أيضاً تقنية «Customer Planning Studio» الجديدة كلياً، والتي تساعد العملاء على تنفيذ تطلعاتهم الخاصة بالمطابخ المبتكرة والمساحات الإضافية للحمامات، ما يسهّل عملية التخطيط وتحسين تجربة التسوّق الكلية. كما يتيح المتجر مساحة مخصصة لعرض التقنيات الخاصة بالإنارة المنزلية الذكية، لضمان عملية اختيار مريحة. وعلاوةً على ذلك، يستعرض المتجر العديد من تصاميم الغرف التي تلائم مختلف أذواق سكان دبي مع تنوع جنسياتهم بين أكثر من 200 دولة وخلفية ثقافية.

ويعتمد المبنى في تصميمه على مفهوم الاستدامة، ليعزز من نهج العلامة في هذا الإطار، بدءاً من الألواح الشمسية التي توفر 20% من استهلاك الطاقة ، في حين ستساعد وحدات التبريد والإضاءة التي تعمل على نظام الحركة بتوفير طاقة كهربائية قادرة على تشغيل أكثر من 400 منزل لمدة سنة كاملة. وعلاوةً على ذلك، تنتهج العلامة نظام إعادة تدوير نفاياتها التشغيلية الجافة بنسبة 90%، كما تهدف إلى الاعتماد التام على المواد ذات المصادر المستدامة في صناعة جميع منتجاتها بحلول 2030.

كما تقدم «إيكيا» لعملائها في المتجر الجديد فرصة الوصول مباشرةً من المتجر إلى مطعم «إيكيا» الذي يتسع ل550 شخصاً في صالتيه الداخلية والخارجية. ويقدّم المطعم وجباته الشهيرة من كرات اللحم والسلمون، بالإضافة إلى فرن تاندوري لتلبية الطلبات المحلية. كما يضم«IKEA Bistro»محطات الطلب الذاتي مع أكشاك الخدمة الذاتية .ويقدم المتجر لعملائه إضافة مميزة تتمثل بالمخبز الجديد، حيث سيحظى العملاء بفرصة تذوق أصناف الخبز السويدي الشهي.