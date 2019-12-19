عبد الناصر بن كلبان رئيساً تنفيذياً لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»

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أعلن مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تعيين عبد الله جاسم بن كلبان في منصب العضو المنتدب، وعبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من يناير /كانون الثاني 2020.

وسيتولى عبد الله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، مسؤولية تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويبقى عضواً في مجلس إدارتها.

وبصفته الرئيس التنفيذي، سيتولى عبد الناصر بن كلبان مسؤولية إدارة عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة: تستمر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الازدهار، كونها شركة رائدة تقع في قلب صناعة استراتيجية متنامية لدولة الإمارات. ويعتبر تعيين عبدالله جاسم بن كلبان في منصب العضو المنتدب وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان في منصب الرئيس التنفيذي، معززاً لهيكل إدارة الشركة وقيادتها لآفاق مستقبلية.

من جهته، قال سعيد محمد أحمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة: تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركةً رائدةً عالمياً، حيث تعمل مع عملاء من شتى أنحاء العالم. وتمتلك الشركة عدة مراحل من سلسلة قيمة الألمنيوم ابتداءً من مرحلة استخراج البوكسيت، وصولاً إلى المعدن المصبوب. وتعتبر هذه التغييرات في هيكل القيادة فرصةً لتطوير الشركة ونموها نحو مستوى أفضل. وبهذه المناسبة أهنئ كلاً من عبد الله جاسم بن كلبان وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان على تعيينهما ، متمنياً لهما دوام التقدم والنجاح.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان: مسؤولياتي الجديدة تسمح لي بالتركيز بشكل كلي على الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي حددها مجلس إدارة الشركة، وتعزيز مكانتنا كعملاق عالمي في صناعة الألمنيوم. وإن عبد الناصر مدير تنفيذي متمرس ويتمتع بخبرة سنوات عديدة، وأنا أتطلع إلى العمل معه عن قرب.

وذكر عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان: لقد عملت سابقاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لسنوات عديدة، وأتطلع للعودة إليها مديراً تنفيذياً. لقد عكس مسار النمو والنجاح للشركة مسار نمو دولة الإمارات العربية المتحدة صناعياً. ونهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات التشغيلية والتجارية في السنوات المقبلة.