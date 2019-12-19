مساهمو «دبي الإسلامي» يقرون الاستحواذ على «نور بنك»

أعلن بنك دبي الإسلامي الحصول على موافقة مساهميه للاستحواذ الموصى به على نور بنك، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

وستعزز عملية الاستحواذ هذه مكانة بنك دبي الإسلامي كإحدى أكبر مؤسسات التمويل الإسلامي وأكثرها تأثيراً في العالم، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال بناء أقوى مجموعة مصرفية إسلامية وأكثرها تقدماً في المنطقة.

ووافق مساهمو دبي الإسلامي على الاستحواذ، من خلال زيادة رأسمال البنك من 6,589,585,179 سهماً إلى 7,240,744,377 سهماً وذلك تماشياً مع النسبة التبادلية الموافق عليها للأسهم، وهي سهم واحد جديد في بنك دبي الإسلامي مقابل كل 5.49 من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار 651,159,198 سهماً جديداً في بنك دبي الإسلامي. وكان بنك دبي الإسلامي قد قدم خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل مستمر أداء فاق معدل الأداء السائد في السوق. ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ هذه في تقوية مكانة بنك دبي الإسلامي ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم مع إجمالي موجودات يبلغ نحو 275 مليار درهم إماراتي.

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وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «استطاع بنك دبي الإسلامي وبحمد الله، تحقيق عام آخر حافل بالنمو والنجاح، ونحن لا نزال على عهدنا بمواصلة الارتقاء بعلامتنا التجارية لتصبح علامة رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويعد بنك دبي الإسلامي اليوم أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات ، مع موجودات تتجاوز قيمتها 230 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2019، ومع الاستحواذ على نور بنك، سنتمكن من توسيع حضورنا في المنطقة وخارجها. وسيوفر لنا إنجاز هذه الصفقة فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، ليضمن بقاء القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الاقتصاد الإسلامي».

وأضاف الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نحن على ثقة تامة بأن عملية الاستحواذ هذه ستستند إلى الأسس القوية التي بنيناها في بنك دبي الإسلامي، وستعمل على تعزيز وتسريع نمونا في القطاع المصرفي. ومع السجل الحافل والمنصة القوية التي نتمتع بها، فإن الانتشار الإضافي الذي سنحققه نتيجة لهذا الاستحواذ سيمثل خطوة إيجابية مهمة لنمونا المستقبلي. كما أننا نتوقع أن يتيح لنا دمج عمليات البنكين توليد تآزر قوي مما سيؤدي إلى تحسين الكفاءات وتعزيز الربحية بشكل أكبر مما يكون له الأثر الإيجابي في عوائد المساهمين.

يبقى بنك دبي الإسلامي واحداً من أسرع المؤسسات المالية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يحافظ هذا الكيان الكبير والجديد على أدائه الرائد المتفوق بعد الصفقة الاستراتيجية، والتي تبشر بمزيد من النجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مركزاً للاقتصاد الإسلامي المتنامي.