شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لتسهيل حركة المسافرين بمطار دبي خلال ذروة الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت طيران الإمارات وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، النقاب أمس عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين والسير من وإلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي خلال موسم ذروة السفر في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتمتد ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير/كانون الثاني 2020، حيث يتوقع أن تزيد أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي على 5 ملايين مسافر.
ويُنصح المسافرون خلال الفترة المذكورة باتباع ما يلي:
1. إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وتسليم الأمتعة على الكاونترات المخصصة لذلك.
2. يمكن للزائرين من مواطني البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الوصول والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي بطاقات هوية الإمارات استخدام البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الجوازات خلال ثوان من دون تدخل بشري أو الحاجة لختم جواز السفر، وذلك لتجنب الانتظار في طوابير عند كاونترات مراقبة الجوازات.
3. على المسافرين عبر المبنى 1 التأكد من مواعيد إنهاء إجراءات السفر، ويمكنهم الاستفادة من كاونترات الإنجاز السريع، بينما يمكن للمسافرين الذين يحملون أمتعة يديوية فقط التوجه مباشرة إلى الجوازات.
4. هيئة الطرق والمواصلات تمدد ساعات عمل مترو دبي:
يوما 27 و28 ديسمبر
الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة فقط) من الساعة 5 صباحاً حتى 3:30 من صباح اليوم التالي.
الخط الأخضر (جميع المحطات) من 5:30 صباحاً إلى 3:30 فجر اليوم التالي.
يوما 31 ديسمبر و1 يناير
الخط الأحمر (بين الراشدية والسلع المتعددة) 24 ساعة.
الخط الأخضر (جميع المحطات) 24 ساعة.
يوما 2 و3 يناير
الخط الأحمر (بين الراشدية والسلع المتعددة فقط) من 5 صباحاً حتى 3:30 من فجر اليوم التالي.
الخط الأخضر (جميع المحطات) من 5:30 صباحاً إلى 3:30 من فجر اليوم التالي.
5. تغلق بوابات السفر قبل 20 دقيقة من المواعيد المقررة لإقلاع الرحلات. ولن يسمح للمسافرين الذين يصلون متأخرين بالصعود إلى الطائرات.
6. لتجنب الاختناقات المرورية والحد منها على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، سوف توفر شرطة دبي إرشادات لاستخدام طرق بديلة. يرجى من جميع قائدي السيارات من المطار وإليه متابعة هذه الإرشادات على لوحات الشوارع والالتزام بها.
7. الوصول إلى المطار قبل 3- 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة.وتم وضع هذه التدابير، التي سيتم تطبيقها خلال فترة الذروة، لاستيعاب الحركة المتزايدة وتقليل أوقات الانتظار وضمان انسياب حركة الركاب بسلاسة داخل مطار دبي الدولي وخارجه.
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