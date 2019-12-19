خطط لتسهيل حركة المسافرين بمطار دبي خلال ذروة الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت طيران الإمارات وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، النقاب أمس عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين والسير من وإلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي خلال موسم ذروة السفر في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتمتد ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير/كانون الثاني 2020، حيث يتوقع أن تزيد أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي على 5 ملايين مسافر.

ويُنصح المسافرون خلال الفترة المذكورة باتباع ما يلي:

1. إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وتسليم الأمتعة على الكاونترات المخصصة لذلك.

2. يمكن للزائرين من مواطني البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الوصول والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حاملي بطاقات هوية الإمارات استخدام البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الجوازات خلال ثوان من دون تدخل بشري أو الحاجة لختم جواز السفر، وذلك لتجنب الانتظار في طوابير عند كاونترات مراقبة الجوازات.

3. على المسافرين عبر المبنى 1 التأكد من مواعيد إنهاء إجراءات السفر، ويمكنهم الاستفادة من كاونترات الإنجاز السريع، بينما يمكن للمسافرين الذين يحملون أمتعة يديوية فقط التوجه مباشرة إلى الجوازات.