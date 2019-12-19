الحكومة الإلكترونية في الشارقة تنظم ورشة «بيئة العمل الرقمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان: «بيئة العمل الرقمية» بالتعاون مع مؤسسة «جارتنر»؛ وذلك في قاعة الحصن- منتجع وسبا شيراتون الشارقة، بحضور نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، تضمنت الورشة محاور عدة كان أهمها المحاذاة بين الموظفين والتكنولوجيا وتوسيع ثقافة التحول الرقمي، وتحسين مسار استخدام الموارد التقنية والبيانات بكفاءة أعلى تفي بمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى التعرف إلى كيفية تسخير المبادرات والذكاء الاصطناعي؛ لتوفير مقومات عمل رقمية مؤسسية فاعلة.تأتي هذه الورشة بعد سلسلة ناجحة من ورش العمل التي نظمتها الدائرة لمواكبة التغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي، وقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لجدوى هذا التحول؛ حيث قام أحد خبراء «جارتنر» جيفري مان نائب رئيس الأبحاث الخاصة ببيئة العمل الرقمية باستعراض محاور ورشة العمل، التي تناولت أهمية المُحاذاة بين التقنية والموظفين.افتتحت نور النومان مدير الدائرة ورشة العمل بكلمة أشارت من خلالها إلى ثقافة التغيير الرقمي، وصعوبة الانتقال بين بيئات عمل رقمية وغير رقمية، وما يحدها من تحديات من بينها عقلية وثقافة تقبل الموظفين للتحول الرقمي، ومدى استجابة بيئات العمل للتغيير مع الاستمرار على وتيرة العمل نفسه.