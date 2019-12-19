«سياحة أبوظبي» تحصد تصنيف 5 نجوم لتميز الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حازت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، تصنيف 5 نجوم لتميز الأعمال من «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» (EFQM)؛ وهي مؤسسة غير ربحية، مقرها بروكسل ومكرسة لتشجيع التميز في قطاع الأعمال؛ حيث حازت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي شهادة التميّز الدولي «معروفون بالتميز R4E» بعد عملية تقييم شاملة ومكثفة مباشرة استمرت أربعة أيام في مكاتب الدائرة في مبنى «نيشن تاورز». وبذلك أصبحت الدائرة ثالث مؤسسة في الإمارة تحصد هذا التقييم، والأولى التي حققته من أول محاولة.

وقالت نوال الحساني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: فخورون بتقييم «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لأداء وإنجازات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خاصة وأننا أول مؤسسة تنال تصنيف ال5 نجوم من أول محاولة. إننا لا ندخر أي جهد لتحقيق التميز؛ وكما أوضحت عمليات التقييم، فإن استثمارنا في موظفينا كمورد قوي بات يؤتي ثماره بشكل مثير للإعجاب.