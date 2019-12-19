شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور»: لدينا رؤية واضحة لمواكبة النمو العمراني المتزايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن خدمات تبريد المناطق ضمن الحلول المعتمدة عالمياً من قبل الأمم المتحدة، للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والمياه بشكل فعال سنوياً؛ حيث تلعب دوراً رئيسياً، في مكافحة التغير المناخي، ومعالجة نقص المياه، الناتج عن ارتفاع أعداد السكان، وتغيير نمط النظام الاجتماعي، وأنظمة استهلاك الموارد الطبيعية.
وتسهم حلول تبريد المناطق بشكل مباشر في تطوير المدن الحديثة؛ حيث إن هذه الأنظمة أصبحت مطلباً أساسياً في تخطيط وتصميم المباني الحديثة والصديقة للبيئة في العالم وفي دبي على وجه الخصوص، لأنها أحد أهم مسرعات كفاءة الطاقة الستة التي تم وضعها ضمن إطار «مبادرة الطاقة المستدامة للجميع» -SEforALL - التابعة للأمم المتحدة.
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