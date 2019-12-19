1.9 مليون سائح صيني إلى الإمارات بحلول 2023

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال نحو 2.2 مليون سائح صيني بحلول عام 2023 بالمقارنة مع 1.4 مليون سائح عام 2018، أي بزيادة قدرها 54% في عدد السياح الصينيين القادمين إلى المنطقة وبمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.8%. جاء ذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2020.

وفي الوقت الذي تستعد فيه مختلف الوجهات السياحية من كافة أنحاء العالم للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2020 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي 19 - 22 إبريل 2020، تتوقع كوليرز إنترناشيونال أن تحافظ الصين على مكانتها كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحتل الزوار الصينيون حالياً المركزين الثاني والرابع من بين أكثر الزوار القادمين إلى دبي وأبوظبي على التوالي.

إضافةً إلى ذلك، تتوقع هذه البيانات أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة للصينيين في منطقة الخليج، مع استعدادها لاستقبال 1.9 مليون زائر عام 2023، تليها السعودية التي ستستقبل مليون زائر، ثم عمان ب 76,900 والبحرين 26,300 وبعدها الكويت 2,800 زائر صيني على التوالي.