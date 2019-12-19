نظام خدمات مساعدة منزلية بشراكة بين «أبل» و«جوجل» و«أمازون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أمازون» و«أبل» و«جوجل» الأربعاء عن خطة لتطوير تقنية مشتركة لخدمات المنتجات الذكية للمساعدة المنزلية، في خطوة ترمي إلى تمكين هذه الأجهزة المختلفة من التواصل.

وتسعى هذه المجموعات إلى ضم جهودها لتقديم تكنولوجيا مشتركة تعمل مع خدمات المساعدة المنزلية «أمازون أليكسا» و«جوجل أسيستنت» و«سيري» من «أبل».

وقالت المجموعات الثلاث في بيان إن المشروع «يهدف لتحسين تجربة المستهلكين الساعين لاستخدام الأجهزة الذكية للمساعدة المنزلية التي لا تتلاءم مع بعضها بعضاً».

وأضافت «نؤمن بأنه في الإمكان اعتماد هذا النظام على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية وخدمات المساعدة الصوتية بينها جوجل أسيستنت وأمازون أليكسا وسيري من أبل» وغيرها.

ويشمل المشروع الجديد أيضاً «زيغبي ألاينس» وهو مشروع أطلق سابقاً لتطوير نظام لاسلكي مشترك للأجهزة الذكية يضم شركات مثل «سامسونج» وشركات بيع بالتجزئة مثل «إيكيا» وشركات تقنية أخرى بينها «إن إكس بي سيمي كونداكترز».

وأشار البيان إلى أن «مجموعة العمل الصناعية ستعتمد مقاربة قائمة على المصادر الحرة لتطوير نظام اتصالات جديد موحد واعتماده».

(أ.ف.ب)