صادرات اليابان تهبط 7.9%.. والواردات 15.7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل صادرات اليابان الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني، مع تراجع الشحنات المرسلة إلى كل من الولايات المتحدة والصين.

وكشفت بيانات حكومية صادرة، أمس الأربعاء، أن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 7.9% خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني على أساس سنوي، وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الصادرات سوف تشهد هبوطاً بنحو 8.6% في الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالواردات، فإنها تراجعت بنحو 15.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2016.

ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري لليابان عجزاً بقيمة 82.1 مليار ين في الشهر الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى أن العجز سيبلغ 369 مليار ين.