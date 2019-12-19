شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات اليابان تهبط 7.9%.. والواردات 15.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل صادرات اليابان الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع تراجع الشحنات المرسلة إلى كل من الولايات المتحدة والصين.
وكشفت بيانات حكومية صادرة، أمس الأربعاء، أن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 7.9% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الصادرات سوف تشهد هبوطاً بنحو 8.6% في الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالواردات، فإنها تراجعت بنحو 15.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري لليابان عجزاً بقيمة 82.1 مليار ين في الشهر الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى أن العجز سيبلغ 369 مليار ين.
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