شكرا لقرائتكم خبر عن «إن إم سي» تعتزم إعادة شراء أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشبثت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد «إن إم سي» بتوقعاتها لعامي 2019 و2020 وأعلنت عن إعادة شراء أسهم أمس الأربعاء، ساعية إلى طمأنة المستثمرين بعد تقرير من شركة «مادي ووترز» الأمريكية المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف، أفقد مجموعة الرعاية الصحية 20٪ من قيمتها السوقية في جلسة واحدة.

وقالت الشركة، إنها ستعيد شراء ما تصل قيمته إلى 200 مليون دولار من الأسهم العادية للشركة.

وقالت «إن إم سي» إنها ستفحص ما توصلت إليه الشركة الأمريكية، وتقدم رداً مفصلاً في الوقت المناسب، واصفة انتقاد بياناتها المالية بأنه «لا أساس له». وفي مذكرة بحثية، شككت شركة البيع على المكشوف، الثلاثاء، في قيمة أصول مستشفى المركز الطبي الجديد ورصيدها النقدي. (رويترز)

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