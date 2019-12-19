«جمارك دبي» تفوز بـ 13 جائزة للأفكار البريطانية والأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت جمارك دبي رصيدها الثري من جوائز الإبداع والابتكار بالحصول على 13 جائزة عالمية جديدة من جوائز منظمة الأفكار البريطانية ومنظمة الأفكار الأمريكية للعام 2019، وتوجت هذه الجوائز بحصول أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي على جائزة «درع قائد الابتكار الدولي» من جوائز الأفكار البريطانية 2019، كما حصل على شهادة الرئيس الأعلى للابتكار من جوائز الأفكار الأمريكية.

وشملت جوائز الأفكار الأمريكية 2019 التي حصلت عليها الدائرة شهادة جائزة الرئيس التنفيذي للابتكار فاز بها عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين والجائزتين الفضية والبرونزية لدرع الابتكار وفاز بهما المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، كما فاز إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء بالجائزة الفضية لدرع الابتكار، وحصل فلاح السماك مدير عمليات مبنى المطار 2 بإدارة عمليات المسافرين على الجائزة البرونزية لدرع الابتكار ومحمد خربطلي على الجائزة البرونزية لدرع الابتكار.

أما جوائز الأفكار البريطانية فشملت التصنيف البلاتيني للسنة العاشرة على التوالي والتي تسلمها حسين الفردان مدير مركز الابتكار، إضافة إلى الجائزة الكبرىلدرع الابتكار للمهندس عادل السويدي والجائزة النهائية لدرع الابتكار وفاز بها إدريس بهزاد والجائزة النهائية لدرع الابتكار وفاز بها فلاح السماك.