«جي بي مورجان» متفائل بـ «الناشئة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى بنك «جي بي مورجان» نظرة متفائلة حيال عملات وسندات الأسواق الناشئة، مع تراجع تهديد الركود العالمي. وخفض البنك توقعاته لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي إلى 25% بدلاً من 40%. واستشهد البنك الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأوضح أن تلك الرؤية أسهمت في جعل ديون الأسواق الناشئة الاختيار الاستثماري الأول، مع تفضيل السندات الحكومية في روسيا والمكسيك وإندونيسيا وبيرو.

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