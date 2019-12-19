12 مليار دولار استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوبة الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن إسهامات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة أصبحت نموذجاً يحتذى عالمياً؛ وذلك بفضل الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل.. مشيرة إلى أن الاستثمارات الدولية للدولة في القطاع بلغت أكثر من 12 مليار دولار (44.04 مليار درهم) تمثل 49 مشروعاً للطاقة المتجددة بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.

وقالت في حوار لوكالة أنباء الإمارات؛ بمناسبة قرب انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي ستقام على هامش أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020»، إن الدولة ستشارك في هذا الاجتماع السنوي، وفي جعبتها الكثير من الإنجازات، وستطلع الدول الأعضاء على حزمة من المشاريع والرؤى والخطط المستقبلية التي ستلعب دوراً مهماً في صياغة القطاع، ورسم ملامحه للسنوات القادمة. (وام)