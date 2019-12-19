القطاع العقاري في عجمان يساهم بـ 23.5% مــن الناتج المحلي فــي 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس م. عبد الله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة ال12 والختامية للعام 2019 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان؛ حيث أطلع الحضور على منجزات اللجنة على مدار العام، وأهم المواضيع التي ناقشتها والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة.

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وفي بداية الجلسة، رحب المويجعي بالحضور، وأثنى على جهود الأعضاء، ودور اللجنة في الخروج بتوصيات ومقترحات تصب في تنافسية القطاع الاقتصادي للإمارة، مثمناً التعاون الفاعل من كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في تسهيل مهام اللجنة. وأطلع الحضور على «مقترح اللجنة العليا للتخطيط العقاري»، الذي أوضح أهمية القطاع العقاري؛ باعتباره من المحركات الأساسية في العملية الاقتصادية؛ ليساهم هذا القطاع في عام 2018 بما يقارب 23.5% من الناتج المحلي للإمارة؛ حيث ساهمت نشاطات العقارات بما يقارب 7.3% كما ساهمت نشاطات البناء والتشييد بحوالي 16.2%، وتضمن التقرير عدد الوحدات العقارية في الإمارة وتصنيفاتها.

كما اطلع الحضور على مشروع الواجهات واللوحات الإعلامية للمحال التجارية، الذي قدمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان؛ بهدف إصدار دليل واضح للافتات التجارية في إمارة عجمان؛ لضمان توافقها مع المظهر الحضاري والتوافق البصري، وثمن أعضاء اللجنة جهود دائرة البلدية والتخطيط، وحرصها على تنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة؛ تعزز من تنافسية الإمارة.

كما قدمت دائرة التنمية السياحية في عجمان نبذة عن تطبيق «Trust You»، الذي تعتمده الدائرة لقياس نسبة رضا زوار ونزلاء المنشآت السياحية، وردود أفعالهم والوقوف على أهم نقاط القوة والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي في الإمارة؛ بحيث يوفر البرنامج تقارير مفصلة؛ بناء على آراء الزوار. هذا وأثنت اللجنة على جهود دائرة التنمية السياحية، ودورها في الارتقاء بالقطاع السياحي، والاعتماد على أفضل البرامج والتطبيقات، إلى جانب تنفيذ أجندة فعاليات سنوية تعزز من تجربة زوار الإمارة، وتستقطب المواطنين والمقيمين من إمارات الدولة.