شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يضخ 3.2 مليار درهم نقداً في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد ارتفعت استثمارات المصرف المركزي خلال شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي 7.52% (3.64 مليار درهم) إلى 52.01 مليار درهم مقارنة مع 48.37 مليار درهم استثمارات بنهاية أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019. وشكلت الاستثمارات 11.83% من إجمالي أصول المركزي التي ارتفعت 12.65 مليار درهم (3%) خلال الفترة لتصل إلى 439.78 مليار درهم بنهاية نوفمبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس فقد ارتفع حجم الودائع كأصول للمركزي خلال نوفمبر 11.5% إلى 140.99 مليار. وتراجع حجم النقد وحسابات البنوك لديه خلال نوفمبر 3.4% إلى 237.0 مليار درهم.

وخلال الشهر الماضي زاد المركزي من حجم النقد المصدر 3.5% (3.2 مليار درهم) للوفاء باحتياجات السوق، ليرتفع حجم النقد المصدر إلى 94.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وخلال ذات الشهر ضخ المركزي 5.9 مليار درهم سيولة للبنوك مقدارها مليار درهم عبر شهادات الإيداع التي انخفض رصيدها بنسبة 3.8% ليصل إلى 149.8 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية خلال نوفمبر 3.77% إلى 405 مليارات درهم، لزيادة النقد المصدر 3.5%، وارتفاع الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» بنسبة 120% إلى 32.9 مليار درهم، ويأتي النمو في القاعدة النقدية رغم تراجع رصيد شهادات الإيداع 3.8%، وانخفاض الاحتياطي الإلزامي بشكل طفيف بنسبة 0.24% (حوالي 300 مليون درهم) إلى 127.5 مليار درهم.

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