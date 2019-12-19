الموافقة على إنشاء مدينة معارض جديدة في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بإعلان القيادة أن عام 2020 هو «عام الاستعداد للسنوات الخمسين» المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية؛ حيث يأتي ذلك استكمالاً لنهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا خطط بناء دولة الإمارات، قبل نحو خمسين عاماً بعد إعلانهم قيام الاتحاد، مما جعل دولة الإمارات تصل إلى أعلى المراتب وتحقق إنجازات غير مسبوقة.

أكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسته في مركز دبا للمعارض، إن إمارة الفجيرة تشهد حركة متواصلة لتحديث بنيتها التحتية؛ ممثلة في الطرق وعمليات توسيع ميناء الفجيرة؛ وتحديث المطار، ما يمكنها من استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية؛ لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة.

وقال الشرقي: تمت الموافقة على إقامة مدينة جديدة للمعارض بإمارة الفجيرة، وسيسهم ذلك بشكل كبير في النمو الاقتصادي للفجيرة إلى جانب تحفيز سياحة المؤتمرات، ما يؤدي إلى استيعاب الطلب المتزايد على إقامة المزيد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى جذب فعاليات عالمية تساهم في وضع موطئ قدم للفجيرة، على خريطة سياحة المعارض العالمية.

وأوضح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن مجلس الإدارة ناقش خطة عمل الغرفة والموازنة التقديرية للعام 2020، مشيراً إلى أن خطة عمل الغرفة للعام المقبل تأتي وفقاً لرسالتها ورؤيتها المستقبلية ومترجمة لأهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة فيها وميزات موقعها الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز؛ من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية والمحلية؛ بهدف استقطاب الاستثمارات الداعمة لاقتصاد الإمارة والتوجهات الكلية لها، وتقديم المبادرات في مجال التنافسية، ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، وتطوير وتبسيط الإجراءات لكافة الخدمات المقدمة من الغرفة، بما يتواكب مع أحدث التطبيقات الذكية، وتشجيع الشركات والمؤسسات على انتهاجها.

وأضاف الهنداسي: إن الخطة التشغيلية للعام 2020 تشمل الاستعداد للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 بما يخدم الترويج لإمارة الفجيرة، وفرص الاستثمار الاقتصادية فيها.