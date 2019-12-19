«سياحة عجمان» تحصل على «آيزو10001 و10003»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت دائرة التنمية السياحية في عجمان إنجازاً جديداً مهماً بحصولها على شهادتيّ اعتماد دولي في نظام إدارة ميثاق المتعاملين ISO 10001، وفي نظام حل الخلافات ISO 10003 من شركة «لويدز ريجستر»، ضمن سعيها إلى الارتقاء المستمر بالمعايير الإدارية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعّالة والخدمات عالية الجودة.

وجاء هذا الاعتماد بعد مسيرة طويلة قطعتها الدائرة في التطبيق الشمولي والفعّال للأنظمة المذكورة، واجتيازها عمليات التدقيق الخارجي المكثفة، والتي نفذتها شركة «لويدز ريجيستر» العالمية، حيث أبدى المسؤولون في الشركة إعجابهم بمستوى التطبيق الفعّال للأنظمة والتطور الملحوظ في الأداء المؤسسي بالدائرة.

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وتسلّم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الشهادتين من ممثلين عن شركة «لويدز ريجستر» في الإمارات، التي منحت هاتين الشهادتين للدائرة تتويجاً لجهودها المتميّزة في تطبيق معايير الجودة الخاصة بالمتعاملين والمطابقة مع المعايير العالمية، لتضاف هذه الشهادات إلى مجموعة كبيرة من الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الدائرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة للجهود الدؤوبة والمستمرة لموظفي الدائرة في سعيهم للوصول إلى أعلى المعايير في خدمة وسعادة متعامليها، منوهاً بالجهد الكبير والمهم الذي بذله كافة أعضاء فريق عمل الدائرة والذي كان له الأثر الفعّال في تحقيق هذه الإنجازات التي تعكس السعي المستمر للدائرة للتطور ومواكبة تطلعات الزوار والمتعاملين.

وقالت هند المرزوقي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، إن الحصول على شهادات«الآيزو» تطلب جهوداً إضافية من فرق العمل، التي لم تدخر وسعاً في تطبيق المعايير المطلوبة والمتصلة بالتميّز والجودة والمؤشرات العالمية المعتمدة.