مفهوم عصري لمتاجر «واحة أدنوك» يوفر خدمة راقية

كشفت شركة أدنوك للتوزيع عن الجيل الجديد من متاجر واحة أدنوك، والذي تمّ افتتاحه في محطة الشركة الكائنة في شارع الكورنيش بأبوظبي. وتزامن هذا الإعلان مع عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الدوري وزيارته للمتجر للاطلاع على المفهوم الجديد الذي يركز على توفير خدمة راقية ومتميزة تواكب احتياجات ومتطلبات العملاء.

يقدّم المتجر الجديد مجموعة متنوّعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والشطائر المعدّة حسب الطلب، كما يضمّ قسماً للمخبوزات، ويقوم فريق مدرّب بإعداد أجود أنواع القهوة المحلية الطازجة، وتشكيلة مختارة من الشاي، ويوفّر المتجر للعملاء مجموعة منتقاة بعناية من المنتجات المتنوعة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذيّ بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: لا شك في أنّ إطلاق أوّل نسخة من المفهوم الجديد المبتكر لمتاجر «واحة أدنوك» يعد خطوة جديدة تجسد التزامنا وحرصنا على أن يبقى عملاؤنا محور كل ما نقوم به، ويعكس هذا المفهوم الجديد لمتاجر «الواحة» التطوّر الذي تشهده «أدنوك للتوزيع» في مجال البيع بالتجزئة بهدف تقديم تجربة جديدة في التسوّق وتوفير خيارات متعدّدة من الأطعمة عالية الجودة والاستثنائيّة لعملائنا في جميع أنحاء الدولة، وسنعمل على تقديم هذا النموذج من المتاجر على مستوى الدولة.

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ويضمّ المتجر العديد من نقاط الدفع في كلّ من ركن القهوة والمخبز إلى جانب نقاط الدفع الرئيسة عند المخرج ونقاط الدفع الآليّة.

يأتي افتتاح هذا المتجر ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها شركة أدنوك للتوزيع في هذه الفترة لتعزيز سعادة العملاء وتوفير أعلى مستويات الراحة والسهولة في الحصول على الخدمات. وتضم هذه المبادرات إطلاق محطّات «أدنوك On the go» وبرنامج مكافآت أدنوك الجديد.

وقال محمّد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليّات في شركة أدنوك للتوزيع: استجابةً لرغبات عملائنا، ركزنا على أن يلبّي المتجر الجديد الاحتياجات المتزايدة التي يتطلّبها نمط الحياة العصريّة، ولتحقيق ذلك، يوفر النموذج الجديد للمتاجر خدمات ومرافق متطوّرة، وأجواء ملائمة للأسرة العصريّة، وسيتمكّن عملاؤنا في القريب العاجل من الاستفادة من المزايا التي تواكب احتياجات جميع العملاء بمن فيهم الباحثون عن مكان للراحة أثناء الرحلات الطويلة، أو المقيمون في المناطق السكنيّة المجاورة والراغبون في التسوق وشراء احتياجاتهم من مكان قريب.