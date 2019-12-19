«حرة عجمان» تفتتح وجهة أعمال جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، تم افتتاح وجهة أعمال جديدة في المبنى الرئيسي بالمنطقة، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال. ويتكون المركز من قسمين، أحدهما للمهنيين المستقلين وآخر خاص برواد الأعمال ورجال الأعمال، كما سيوفر خدمات داعمة لممارسة الأعمال ومنها عدد من المكاتب المؤثثة التي تتميز بالاستقلالية. تدرك منطقة عجمان الحرة أهمية المهنيين المستقلين (Freelancer) وضرورة دمجهم في منظومة الاقتصاد وتقديم التسهيلات الممكنة إليهم، وفي هذا الإطار طرحت المنطقة قبل فترة رخصة المهني المستقل وبقيمة مميزة. وتتضمن وجهة الأعمال الجديدة قسماً خاصاً بتلك الفئة ويوفر مجموعة من التسهيلات ومنها استراحة عامة، غرفة ضيافة، غرف اجتماعات خدمة الدخول إلكترونياً وحواسيب وغيرها.