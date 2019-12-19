تعاون بين «الدراسات المصرفية» و«دبي القضائي» لتأهيل الكوادر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد دبي القضائي، مذكرة تفاهم بتبادل المعرفة والخبرات في مجال البنوك والاقتصاد المالي المتعلق بالقطاع المصرفي والمالي.

وقّع الاتفاقية كل من جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير معهد دبي القضائي، بحضور هشام القاسم رئيس مجلس إدارة المعهد.

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وتفوض مذكرة التفاهم الطرفين في تعزيز الأنشطة التي تنظمها المعاهد والمشاركة فيها، وتبادل الخبرات خلال الأحداث التدريبية حول الموضوعات المتعلقة بالقانون التجاري وقانون الشركات وقانون الإفلاس وقوانين الضرائب.

كما تمكّن مذكرة التفاهم المعهدين من التعاون وتنظيم الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مثل المؤتمرات والندوات في المجال القانون.وقال جمال الجسمي: ستفيد شراكتنا مع معهد دبي القضائي كلاً من معاهدنا في إنشاء الأطر، وتبادل الموارد والمعرفة، وبناء قدرة عاملة أفضل وفهم أفضل للممارسات المالية والقانونية.

من جانبه، قال جمال السميطي: إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يأتي كجزء من جهودنا المستمرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات لتزويد الطلاب والأكاديميين بقانون متخصص والمعرفة القضائية، ومساعدتهم على الحصول على المؤهلات العالية التي تسمح لهم بالانضمام إلى قطاعات العمل المختلفة.