«هوليت باكارد إنتربرايز» العالمية تتوسّع في «دبي للإنترنت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت شركة لاين سايت الدولية، خبراتها في تقديم خدمات إدارة التكاليف للمشاريع التجارية المجهزة بالكامل، بعد أن أنجزت بنجاح تسليم المكتب الجديد لشركة هوليت باكارد إنتربرايز (HPE) في مدينة دبي للإنترنت.

يقع مكتب «هوليت باكارد إنتربرايز» في مدينة دبي للإنترنت وتحديداً في مركز الابتكار، ويضم 150 منصة عمل، ومساحات واسعة توفر أجواء هادئة للعمل، مع غرفة للاسترخاء والراحة فيها طاولات بلياردو وبلاي ستيشن واستوديو للياقة البدنية.

وقال جوردون ماكنير، مدير المشاريع العالمية لدى هوليت باكارد إنتربرايز: «بالإضافة إلى اختيارنا لاين سايت لإدارة خدمات التكاليف لمكتبنا الجديد في دبي، فإن لدينا تعاوناً وثيقاً معها ضمن شراكة عالمية منذ عدة سنوات وحتى الآن لاستكمال مشاريع مختلفة حول العالم في الوقت المحدد وضمن الميزانية الموضوعة، لذا نحن نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الناجحة والمثمرة».