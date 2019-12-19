شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تشدد قواعد استيراد الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة العامة للتجارة الخارجية في الهند في بيان أن تعديلاً أجري على تصنيف استيراد الذهب والفضة، بأي صورة كانا عليها، فيما عدا الذهب النقدي، من الاستيراد الحر إلى الاستيراد المقيد، وسيتاح استيرادهما فقط عبر أجهزة معينة يحددها بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) ووزارة التجارة.

وقال البيان إن هناك إعفاء للاستيراد بموجب التصريح المسبق والعرض المباشر من مشترين أجانب للمصدرين مقابل طلبات تصدير.

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