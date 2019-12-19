شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "بيزنس إنسايدر" ينشر قائمة من فقدوا لقب "ملياردير" خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "بيزنس إنسايدر" إن ضربة قوية هزت العديد من أثرياء العالم وفقدوا على إثرها لقب "ملياردير"، وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاعات الدولار الأمريكي.

والعديد من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم مؤسسو شركة العقارات We Work وشركة التعليم عن بعد Smile Direct Club، فقدوا وضعهم "المليارديري" خلال عام 2019 عندما لم يتم الاكتتاب العام الأولي كما هو مخطط له.

كما شهد آخرون، مثل مؤسسي FOREVER 21 و"رايان إير"، انخفاضا كبيرا في دخلهم، على مدى سنوات وسط تراجع المبيعات.

وفي ما يلي قائمة بأهم من فقدوا "لقب ملياردير" خلال العام 2019:

هبط سعر سهم شركة الطيران الأيرلندية Ryan Air، ما أطاح بصاحبها مايكل أوليري من قائمة المليارديرات في مارس.

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خرج ورثة المجموعة الإيطالية "باريلا للمعكرونة" من قائمة المليارديرات في مارس.

تراجع مدير المال تشارلز براندز عن قائمة المليارديرات في قائمة فوربس في مارس.

أندريا ريمان سييارديلي وريثة شركة JAB Holdings المالكة لـ"Krispy Kreme"، لم تعد مليارديرة، لكنها لا تزال أغنى شخص في نيو هامبشاير، وفقا لفوربس.

خسر مؤسسو سلاسل التجزئة Forever 21 مركزهم الملياردير في يوليو، وذلك قبل 3 أشهر فقط من طلبهم إعلان الإفلاس في سبتمبر.

فقد أحد مؤسسي We Work، ميغيل ماكيلفي، مركز ملياردير خلال أزمة الاكتتاب العام الأولي للشركة المتعثرة.

جدير بالذكر أن مؤسسا Smile Direct Club جوردان كاتزمان، وأليكس فينكل، أصبحا من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة بعد الاكتتاب العام للشركة في سبتمبر، ومع ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 60% في الشهر التالي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروات مؤسسيها والرئيس التنفيذي ديفيد كاتزمان أيضا، وفقا لما أوردته مجلة فوربس.