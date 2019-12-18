الاقتصاد

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى 3 قروش بختام تعاملات الأربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى 3 قروش بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 3 قروش فى البنك المركزى، ليغلق عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار عند ختام التعاملات فى البنوك المصرية:

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

 

f018274659.jpg

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.00جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

3eb9afe5f9.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

 15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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