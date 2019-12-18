شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى 3 قروش بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 3 قروش فى البنك المركزى، ليغلق عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع. وفيما يلى سعر الدولار عند ختام التعاملات فى البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.00جنيه للشراء. 16.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع.

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