ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنفط والغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنفط والغاز. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحًا 22.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6161.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحًا 32.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6828.56 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحًا 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.51 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 115.7 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 7150 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاعى البنوك والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%. وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.90%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 7.71%، ثم شركة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 7.69%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.35%.

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