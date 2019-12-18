شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18- 12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، العامة لمنتجات الخزف والصينى، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه. البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.1 مليون ورقة مالية بقيمة 530 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.61%، والعرب على 6.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.96%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 780 ألف جنيه، 24 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 16295 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 23.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

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- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.28%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.41%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 104.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.38%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 بسعر إغلاق 0.327 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.14%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى إغلاق 10.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.66%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 41.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.13%

- شركة بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.94%

- أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية إغلاق 14.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%