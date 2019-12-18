شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 18-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، العامة لمنتجات الخزف والصينى، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه. البورصة تربح 5.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.1 مليون ورقة مالية بقيمة 530 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.61%، والعرب على 6.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.96%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 780 ألف جنيه، 24 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 16295 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1392 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

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وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

لجنة القيد بالبورصة قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على شركتى العربية للأسمنت وأكتوبر فارما، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا. لجنة القيد بالبورصة قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على شركتى العربية للأسمنت وأكتوبر فارما، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

الحديد والصلبوافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على عمل ملحق لبروتوكول التعاون المشترك مع بنك مصر لتسوية المديونية الواقعة على الشركة، مضيفة أن البروتوكول يسمح بمد فترة البروتوكول حتى يتم الانتهاء من التقييمات وإضافة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ضمن مكاتب التقييم للتثمين. الحديد والصلبوافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على عمل ملحق لبروتوكول التعاون المشترك مع بنك مصر لتسوية المديونية الواقعة على الشركة، مضيفة أن البروتوكول يسمح بمد فترة البروتوكول حتى يتم الانتهاء من التقييمات وإضافة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ضمن مكاتب التقييم للتثمين.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الانتهاء من تسوية 50% من البروتوكول الخاص بنقل 73.3 مليون سهم إلى البنك بما يعادل 375 مليون جنيه، لافتة إلى أنه يتبقى الجزء الخاص بنقل أصول عقارية إلى بنك مصر تعادل مبلغ 375 مليون جنيه.